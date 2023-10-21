Взлетела от "пинка". В ГАИ показали видео "подрезки" легковушкой Audi маршрутного такси в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 21.10.2023 18:18 , Обновлено: 15.11.2024

ГАИ Минска 21 октября опубликовала запись видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП, в результате которого легковушка после удара микроавтобуса влетела в ограждение на разделительной полосе.

ДТП случилось на Партизанском проспекте в Минске около 13:40. По данным ГАИ, 67-летний водитель автомобиля «Audi» подрезал маршрутку но пострадала в итоге больше всего его машина.

От удара его Audi отбросило за пределы проезжей части на разделительное ограждение. Которое его старенький авто просто проломил насквозь.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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Ранее Телеграф сообщил, что ГАИ Могилевской области устанавливает обстоятельства происшествия на автомойке в Бобруйске. Там женщина за рулём легковушки въехала в здание автомойки и едва не задавила одного из работников автомойки. Мужчину с травмами забрали в больницу.

В Бобруйске женщина въехала в здание автомойки и чуть не задавила рабочего