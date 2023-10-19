В Бобруйске женщина въехала в здание автомойки и чуть не задавила рабочего
ГАИ Могилевской области устанавливает обстоятельства происшествия на автомойке в Бобруйске. Там женщина за рулём легковушки въехала в здание автомойки и едва не задавила одного из работников автомойки. Мужчину с травмами забрали в больницу.
Инцидент произошёл ещё 28 сентября: около 14:00 50-летняя женщина за рулём легковой Honda приехала на автомойку, расположенную по улице Минской в Бобруйске. Заезжая в здание автомойки, она не справилась с управлением и нахала на 24-летнего мужчину, который стоял перед автомобилем и помогал жестами направлять его движение.
В результате ДТП мужчина получил тяжкие телесные повреждения - его пришлось госпитализировать, а ГАИ решила опубликовать видео инцидента, чтобы найти очевидцев произошедшего и разобраться во всех обстоятельствах.
“Если вы стали очевидцами ДТП или располагаете информацией и записями с видеорегистраторов, сообщите об этом по телефонам: 80225-59-01-99, 102”, - призвали в Могилёвской ГАИ.