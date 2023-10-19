В Бобруйске женщина въехала в здание автомойки и чуть не задавила рабочего

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Опубликовано: 19.10.2023 08:31 , Обновлено: 13.11.2024

ГАИ Могилевской области устанавливает обстоятельства происшествия на автомойке в Бобруйске. Там женщина за рулём легковушки въехала в здание автомойки и едва не задавила одного из работников автомойки. Мужчину с травмами забрали в больницу.

Инцидент произошёл ещё 28 сентября: около 14:00 50-летняя женщина за рулём легковой Honda приехала на автомойку, расположенную по улице Минской в Бобруйске. Заезжая в здание автомойки, она не справилась с управлением и нахала на 24-летнего мужчину, который стоял перед автомобилем и помогал жестами направлять его движение.

В результате ДТП мужчина получил тяжкие телесные повреждения - его пришлось госпитализировать, а ГАИ решила опубликовать видео инцидента, чтобы найти очевидцев произошедшего и разобраться во всех обстоятельствах.