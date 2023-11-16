«Вывезли в лес, били электрошокером» - В Витебске подростки пытками пытались выбить долг у сверстников

Опубликовано: 16.11.2023 14:53 , Обновлено: 16.11.2023

Витебские следователи расследуют необычное уголовное дело о вымогательстве с применением пыток. Необычности делу придает тот факт, что фигурантами дела оказались подростки, причем несовершеннолетними являются как заявители, так и предполагаемые злоумышленники.

Как рассказали 16 ноября в УВД Витебского облисполкома,заявление в милицию написали два учащихся местного колледжа, 15 и 16 лет, и обвинили своих знакомых в пытках и вымогательстве денег.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что подростки отдали свои банковские карточки, предоставив полный доступ к ним, ученику 9 класса одной из школ Витебска. Тот использовал из для проведения криптовалютных операций.

В какой-то момент подростки заметили, что на их картах накопилась значительная сумма (20 тыс. рублей) и сняли половину - 10 тыс. рублей. Когда школьник узнал, что владельцы карточек воспользовались его деньгами, он попытался их вернуть, но словами убедить знакомых не получилось и он попросил помощи у двух других приятелей, 16 и 22 лет.

“Они вывезли в лес одного из посредников, пристегнули его наручниками к дереву и били электрошокером. Под пытками пострадавший вернул долг. У его подельника в счет долга забрали материальные ценности, так как деньги тот потратил”, - рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Витебщины Алексей Тяпко.

На данный момент милиция уже задержала предполагаемых вымогателей. По уголовному делу, возбуждённому Следственным комитетом против них, молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в милиции.

В мае в МВД и Следственном комитете рассказывали о похожем, но ещё более жестоком случае. Правда, тогда фигурантами уголовного дела были трое взрослых мужчин. Они вывезли 35-летнего жителя Могилева, не вернувшего долг, в лес под Минском, издевались над ним, унижали и снимали все это на камеру.

«Избивали, заставили раздеться» — Трое минчан вывезли мужчину в лес за долг в $150 тыс.