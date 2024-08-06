"Выходные в изоляторе" - ГАИ показала погоню за пьяным водителем в Лиде. На сколько лет могут лишить прав?

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Опубликовано: 06.08.2024 14:22 , Обновлено: 06.08.2024

Госавтоинспекция Гродненщины показала погоню за пьяным водителем в Лиде. Как сообщили правоохранители, мужчина проигнорировал требование инспектора остановиться, увеличил скорость и захотел скрыться.

Погоня произошла ночью 3 августа на улице Машерова в райцентре. В итоге водителя Audi задержали, а машину отправили на штрафстоянку. В крови мужчины 1984 года рождения было 1,66 промилле алкоголя, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Там дополнили, что выходные водитель провел в изоляторе временного содержания (ИВС). На жителя Лиды составили два административных протокола.

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“Теперь ему грозит штраф до 200 базовых величин [до 8000 рублей] и лишение права управления сроком на пять лет, а за ночные гонки по городу - арест и лишение права управления на срок до двух лет, либо штраф от 30 до 50 базовых величин [от 1200 до 2000 рублей] с лишением права управления на тот же срок”, - рассказали в ГАИ.

Там также попросили сообщать о пьяных водителях и бесправниках за рулем по телефону 102.

Ранее Telegraf.news показывал, как машина ГАИ гналась за курьером на электроскутере в Минске. Авто инспекторов пришлось даже заехать на тротуар, чтобы догнать парня. И догнали, кстати.

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