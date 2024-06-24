"Почему вез мою пиццу 15 дней" - В TikTok показали погоню ГАИ за курьером на электроскутере в Минске
В TikTok опубликовали ролик, где показали погоню машины Госавтоинспекции за курьером на электроскутере в Минске. Некоторых комментаторов возмутили маневры сотрудников ГАИ, другие же интересовались, что в желтой сумке курьера.
На ролике показано, что машине инспекторов пришлось заехать на тротуар, чтобы догнать парня. И догнали, кстати. Что было дальше, неизвестно. Вероятно, протоколы.
“Моя картошечка едет”, - пошутил в подписи к видео автор.
Комментаторы тоже пытались шутить. “100% в желтом чемодане - расчлененка”, - написал один.
“Если вас интересует правда, то в желтом чемодане у него было обнаружено 30 г наркотического вещества”, - сообщил второй. Откуда у него такая информация, неизвестно.
“А я-то думал, почему курьер вез мою пиццу 15 дней”, - пошутил третий. Еще один юзер TikTok заявил, что курьера “пытались сбить, а не догнать”.
Другие же интересовались, почему была такая погоня. “Ехал без шлема”, - предположил пользователь.
“Начальнику ГАИ везут роллы с сопровождением”, - тоже решил съюморить другой комментатор.