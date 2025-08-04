ГАИ Брестчины с помощью камеры на заправке оштрафовала водителя, вышедшего через пассажирскую дверь

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Опубликовано: 04.08.2025 11:53 , Обновлено: 04.08.2025

Сотрудники ГАИ Брестчины с помощью «умных камер» республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) привлекли к ответственности водителя, ранее уже лишённого прав.

На видеозаписи, которую показало УВД Брестского облисполкома, видно, как белый микроавтобус подъезжает к топливораздаточной колонке. После остановки водитель перебирается через салон на пассажирское сиденье и выходит из автомобиля через правую дверь, а не через свою.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/DM7LIzbtH1x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] A post shared by Милиция Брестчины (@uvdbrest) [/link]

Сотрудники ГАИ установили, что за рулём находился 69-летний мужчина, который ранее был лишён права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде.

По информации ведомства, это не первое подобное нарушение для этого водителя. В июне 2025 года он уже привлекался к административной ответственности за езду без прав.

За повторное управление автомобилем, не имея на это права, мужчину оштрафовали на 20 базовых величин (840 рублей).

Кстати, ранее в столичной ГАИ рассказали, какие два нарушения ПДД РСМОБ уже научилась определять полностью в автоматическом режиме, без участия сотрудника ГАИ.

В ГАИ Беларуси назвали два нарушения ПДД, которые «умные камеры» видят без участия человека