Второй случай за сутки. В Гродно мальчик получил черепно-мозговую травму и перелом, съехав с горки на тюбинге

Опубликовано: 18.02.2025 10:17 , Обновлено: 18.02.2025

В Следственном комитете (СК) Беларуси 18 февраля сообщили о втором случае серьезного травмирования ребёнка после катания на тюбинге в Гродно. На этот раз травмы получил 11-летний мальчик.

По данным СК, всё произошло вечером 16 февраля в одном из спальных районов Гродно. Мальчик катался на тюбинге вместе с отцом и своими братьями, однако для зимней забавы выбрали горку, специально не предназначенную для этих целей. В какой-то момент, съезжая в очередной раз с горы, тюбинг мальчика столкнулся с другой “ватрушкой”, но несмотря на достаточно жесткое столкновение ребята и их родители не придали инциденту серьёзного значения и продолжили кататься с горки.

Уже на следующее утро мальчик пожаловался родителям на головную боль и те отвезли его к врачам. Медики установили, что мальчик при столкновении получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

“Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов, жизни мальчика ничего не угрожает”, - заверили в СК и сообщили, что на месте, выбранном семьёй для небезопасной забавы, поработала следственно-оперативная группа.

Следователи начала проверку, пообещав уделить особое внимание “причинам и условиям, способствовавшим травмированию малолетнего”.

Примечательно, что в тот же день в Гродно произошёл похожий случай. Правда в отличие от него всё случилось на специально оборудованной трассе. В какой-то момент при спуске с горы в тюбинг 10-летней девочки врезались две других “ватрушки” и для школьницы всё закончилось множественными переломами ноги.

В Гродно 10-летняя девочка сломала ногу после спуска с горы