В Гродно 10-летняя девочка сломала ногу после спуска с горы
В Гродно 10-летняя девочка сломала ногу после спуска с горы на тюбинге. В Следственном комитете (СК) рассказали подробности инцидента.
По [link href=“https://t.me/skgovby/12604” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, вечером 16 февраля мама и ребенок пошли кататься на тюбингах на специально оборудованную трассу. При спуске с горы в тюбинг девочки врезались два других.
Как утверждают в СК, несовершеннолетняя получила множественные переломы ноги, ей оказали необходимую медпомощь, и жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
По этому инциденту Гродненский межрайонный отдел СК проводит проверку. Следователи пообещали уделить “особое внимание” причинам и условиям случившегося.
В ведомстве [link href=“https://t.me/skgovby/12605” target=“_blank” rel=“noopener”] призвали [/link] родителей:
- не приводить своих детей для катания на склоны и спуски с деревьями, стенами строений, столбами и пр.,
- надевать на детей перед спуском защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы),
- обращать внимание на возрастные ограничения в инструкциях к спортинвентарю,
- не отпускать маленьких детей кататься одних.
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