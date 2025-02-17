Опубликовано: 17.02.2025 12:41 , Обновлено: 17.02.2025

В Гродно 10-летняя девочка сломала ногу после спуска с горы на тюбинге. В Следственном комитете (СК) рассказали подробности инцидента.

По [link href=“https://t.me/skgovby/12604” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, вечером 16 февраля мама и ребенок пошли кататься на тюбингах на специально оборудованную трассу. При спуске с горы в тюбинг девочки врезались два других.

Как утверждают в СК, несовершеннолетняя получила множественные переломы ноги, ей оказали необходимую медпомощь, и жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По этому инциденту Гродненский межрайонный отдел СК проводит проверку. Следователи пообещали уделить “особое внимание” причинам и условиям случившегося.

В ведомстве [link href=“https://t.me/skgovby/12605” target=“_blank” rel=“noopener”] призвали [/link] родителей:

не приводить своих детей для катания на склоны и спуски с деревьями, стенами строений, столбами и пр.,

надевать на детей перед спуском защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы),

обращать внимание на возрастные ограничения в инструкциях к спортинвентарю,

не отпускать маленьких детей кататься одних.

Иллюстрация: СК Беларуси

Иллюстрация: СК Беларуси

Иллюстрация: СК Беларуси

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