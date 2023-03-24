Все ещё жалуетесь на дороги? В России микроавтобус целиком скрылся в "выбоине"

📷 Фото

Опубликовано: 24.03.2023 13:20 , Обновлено: 24.03.2023

В России произошло пока еще странное, на взгляд белорусов, ДТП. Там микроавтобус "Газель" въехал в очередную яму на дороге и.... скрылся там с крышей.

Глубина выбоины оказалась не менее 5 метров. На место происшествия посмотреть на последствия съехались не только спасатели, но и инспекторы ГИБДД.

Чтобы поднять машину из ямы на дороге задействовали кран.

«По предварительной информации, в 10.50 (08.50 мск) по улице Подлесная, со стороны улицы Гатчинская в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль Газель под управлением водителя 1997 года рождения, который в районе дома 120 по шоссе Космонавтов в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части допустил падение в образовавшийся провал. Водитель успел покинуть транспортное средство», - сообщили в УМВД Перми по этому поводу.

Поставят ли теперь перед выбоиной знак “неровности на дороге”, в местном ГИБДД не сообщили.

Ранее Телеграф сообщил, что в последнее время белорусы массово жалуются на резкое ухудшение состояние дорог — как местных, так и республиканских. Главный инженер РУП «Витебскавтодор» Александр Рымашевский назвал главные причины возникновения проблемы.

Чиновники объяснили, почему дороги в Беларуси похожи на «стиральную доску»