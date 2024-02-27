СК раскрыл подробности смертельного ДТП под Рогачевом

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Опубликовано: 27.02.2024 17:18 , Обновлено: 27.02.2024

Следственный комитет (СК) рассказал о деталях ДТП под Рогачевом, случившегося 26 февраля. В столкновении автобуса и легковушки погибла женщина, а еще пять человек получили травмы.

Как сообщили в СК, легковой автомобиль Ford столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ утром 26 февраля. Нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел на встречную полосу. Там и произошла авария.

От удара водителя и его пассажирку, находившуюся на переднем сиденье, выбросило из машины. Следователи выяснили, что они не пристегнулись. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали. А 5 пассажиров автобуса получили различные травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя легковушки по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ДТП под Рогачевом: что известно?

О ДТП под Рогачевом сообщили в УВД Гомельского облисполкома 26 февраля. По данным ГАИ, 40-летний водитель автомобиля «Форд» двигался по дороге из районного центра в деревню Щибрин, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся в лоб с рейсовым автобусом МАЗ.

Под Рогачевом Ford вылетел на встречку в автобус. Есть жертвы

В УВД Гомельщины сообщили о погибшей 36-летней пассажирке «Форда» и пяти пострадавших.