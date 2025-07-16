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Водитель под следствием. СК назвало предварительную причину ДТП на Брестчине, где пострадали 15 человек

Водитель под следствием. СК назвало предварительную причину ДТП на Брестчине, где пострадали 15 человек
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Следственный комитет Беларуси назвал предварительную причину вчерашней аварии в Брестской области на трассе М1, в которой пострадали 15 человек. В ведомстве сообщили, что подозреваемый виновник аварии находится под следствием и уже запланировали следственный эксперимент, из-за которого на два часа частично закроют трассу для движения.

Как пояснили в СК, уголовное дело по факту аварии 15 июля на 128-м километре трассы М1 возбудили в отношении 56-летнего водителя автобуса ПАЗ. Именно он, по версии следствия, выехав на автомагистраль, попытался развернуться - с полосы разгона и в запрещенном для разворота месте. При этом, как считают следователи, водитель “не убедился в безопасности маневра”, из-за чего и врезался в идущий попутно микроавтобус Ford.

В результате аварии, по данным СК, из 15 пострадавших у четверых пассажиров автобуса диагностированы тяжкие телесные повреждения.

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В настоящее время следователи в рамках уголовного дела проверяют техническое состояние автобуса, правильность оформления документов на допуск к участию в дорожном движении, а также организуют следственный эксперимент.

Его назначили на следующий же день после аварии: 16 июля с 14:00 до 16:00 участок М1, где вчера произошло ДТП, частично перекроют для движения в направлении Бреста.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что сегодня утром произошла ещё одна авария при участии пассажирского автобуса. На трассе М6 в Воложинском районе Минской области автобус, идущий по маршруту “Вильнюс-Минск”, в салоне которого находился 51 пассажир, вылетел в кювет. О подробностях случившегося и о состоянии пассажиров рассказали в Следственном комитете.

Автобус «Вильнюс-Минск» с 51 пассажиром вылетел в кювет под Воложином

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