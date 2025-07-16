Автобус «Вильнюс-Минск» с 51 пассажиром вылетел в кювет под Воложином

Опубликовано: 16.07.2025 10:28 , Обновлено: 16.07.2025

Ещё одна авария при участии пассажирского автобуса случилась утром 16 июля. На трассе М6 в Воложинском районе Минской области автобус, идущий по маршруту "Вильнюс-Минск", в салоне которого находился 51 пассажир, вылетел в кювет. О подробностях случившегося и о состоянии пассажиров рассказали в Следственном комитете.

По данным следователей, ЧП произошло около 7:00 в районе деревни Михалово. Предположительно, 52-летний водитель отвлёкся от управления, в результате чего автобус съехал с трассы и оказался в кювете. Озвучили следователи и предварительную причину аварии - усталость водителя.

Судя по кадрам с месте ДТП, автобус не опрокинулся на бок только благодаря деревьям и кустарникам, густо растущим по обочине дороги.

В Следственном комитете заявили, что большинство пассажиров в результате ЧП не пострадали, но одного из них всё же пришлось госпитализировать с травмами.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне вечером серьёзная авария произошла в Березовском районе Брестской области. Там столкнулись пассажирский автобус с микроавтобусом, в результате чего пострадали 15 человек.

Под Берёзой 15 человек пострадали в ДТП с автобусом