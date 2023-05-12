Водитель фуры пытался подорвать белорусских военных на трассе Минск-Гомель - Минобороны

Опубликовано: 12.05.2023 10:05 , Обновлено: 12.05.2023

Вечером 11 мая на трассе Минск-Гомель водитель фуры попытался подорвать белорусских военнослужащих, которых направили на усиление участков государственной границы. Об этом 12 мая сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Как заявили в ведомстве, водитель большегруза попытался напасть на группу военнослужащих “с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств”, после чего попытался скрыться.

Однако, военнослужащие блокировали его автомобиль и задержали 51-летнего водителя, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.

По данным Минобороны, никто из военнослужащих не пострадал.

Самого водителя, вероятно, теперь привлекут к ответственности, поскольку в его действиях, по заявлению Минобороны, “усматриваются признаки экстремизма”.

В Беларуси спецназ стал досматривать машины на границе. Что проверяют?

Напомним, ранее в Минобороны показали, как военные сил специальных операций проверяют автомобили на белоруской границе, в Гомельском районе. Как сообщили в ведомстве, они «выполняют задачи по усилению участков границы, на контрольно-пропускном пункте».