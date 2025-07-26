Вода смыла в Западную Двину 7 построек в Витебске

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Опубликовано: 26.07.2025 11:00 , Обновлено: 26.07.2025

В МЧС показали кадры с месте размытия грунта в Витебске. В результате ливневых дождей грунт осел на площади 100 на 100 метров на улице Садовой.

В результате из-за схода земли и действия воды семь хозяйственных построек ушли в небытие, т.е. в реку Западная Двина, некоторые до сих пор там плавают.

На место происшествия прибыли спасатели, а также была созвана комиссия по ЧС при Витебском горисполкоме.

“Предварительно никто не пострадал. Изучаются обстоятельства произошедшего для принятия мер реагирования, направленных на обеспечение безопасности граждан.Место инцидента ограждено. С населением проведена разъяснительная работа по соблюдению мер безопасности вблизи участка схода грунта”, - отчитались в МЧС.

На данный момент на месте разрушений проводится работа по укреплению грунта. Для чего прибылм 17 единиц техники и 37 человек, из них 2 единицы МЧС и 7 спасателей.