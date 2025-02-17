Во время посадки в Бресте в двигатель самолёта попала птица. «Белавиа» предупредила о многочасовых задержках

Опубликовано: 17.02.2025 18:18 , Обновлено: 17.02.2025

Сегодня, 12 февраля 2025 года, при заходе на посадку в Бресте в двигатель самолёта Embraer E175 авиакомпании «Белавиа», выполнявшего рейс B2-912 из Москвы, попала птица. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Несмотря на инцидент, самолёт (бортовой номер EW-512PO) приземлился благополучно и без видимых повреждений. Однако в целях обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации Embraer E175 было решено произвести его дополнительный технический осмотр.

В результате авиакомпания заменила самолёт на Boeing 737, что привело к значительным задержкам в расписании других рейсов. А именно:

B2-913 (Брест — Москва)

B2-914 (Москва — Гомель)

B2-915 (Гомель — Москва)

B2-916 (Москва — Минск)

Задержка каждого из перечисленных рейсов составит около 4 часов.

Авиакомпания «Белавиа» принесла искренние извинения пассажирам за причинённые неудобства.

Кстати, ранее авиакомпания «Белавиа» объявила начало продажи билетов на рейсы по маршруту «Могилев — Москва — Могилёв». Журналист Telegraf.news посмотрел, во сколько обойдётся полет в одну сторону, во сколько — туда-обратно и как отличается стоимость билета из Могилёва и других областных центров.

«Белавиа» назвала цену на полеты из Могилева в Москву. Как отличается от рейсов из Гомеля и Бреста?