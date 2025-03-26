Во Фрунзенском районе Минска пропадал свет и не ходили троллейбусы

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Опубликовано: 26.03.2025 15:56 , Обновлено: 26.03.2025

В среду днём западная часть Минска столкнулась с перебоями в электроснабжении, наиболее ощутимо затронувшими Фрунзенский район столицы. Как сообщил «Минскэнерго», проблемы начались в 13:33. Они привели и к временным нарушениям в работе городского электротранспорта.

Как заверили в РУП «Минскэнерго», сразу после фиксации сбоя к работе приступили специалисты. Филиал «Минские кабельные сети» направил четыре оперативно-выездные бригады для перезапитки потребителей по резервным схемам. По состоянию на 14:30 основным районом, где ещё могло наблюдаться отсутствие электричества, был Фрунзенский, расположенный в западной части города.

Одновременно работники филиала «Минские электрические сети» начали осмотр линий электропередачи для оценки состояния инфраструктуры и выявления возможных причин сбоя.

Отключение электричества сказалось на работе общественного транспорта. По информации ГП «Минсктранс», уже с 13:35 из-за отсутствия напряжения произошла остановка движения троллейбусов маршрутов № 9, 31, 33, 38, 44, 77 на значительном участке дорог запада столицы, включая улицы Притыцкого (от Сердича до Лобанка), Тимошенко, Одинцова, Якубовского, Одоевского, Бельского, Пономаренко. Движение некоторых маршрутов (№ 33, 38, 77) временно было организовано только до станции метро «Пушкинская».

Кроме того, с 14:01 почти на час останавливалось движение электробусов маршрута № 60 на диспетчерской станции «Запад-3».

К моменту выхода публикации проблемы с движением городского электротранспорта были в основном решены. Напряжение на ключевых участках начали подавать поэтапно:

В 14:30 возобновилось движение троллейбусов № 33 (на перекрёстке Притыцкого/Бельского/Одоевского).

В 14:46 поехали троллейбусы № 9 и 38 (на улицах Пономаренко и Якубовского).

В 14:51 было восстановлено движение электробусов № 60 от ДС «Запад-3».

Энергетики ещё проводят работы по полному восстановлению электроснабжения и установлению точных причин произошедшего сбоя.

Обновлено В 17:43 Минэнерго отчитался о полном восстановлении электроснабжения. Причиной инцидента, по данным ведомства, стал обрыв шлейфа на ЛЭП «ТЭЦ−4 — Лыньковская».

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