В Минске строители повредили водопровод. Жители Уручья и не только пожаловались на проблемы с водой

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Опубликовано: 10.03.2025 18:25 , Обновлено: 10.03.2025

В Минске строительная организация повредила 10 марта водопроводную сеть Д 500 мм. Из-за этого у жителей микрорайонов Уручье, Копище, жилищного комплекса "Новая Боровая", поселка Озерища возникли проблемы с водой дома.

“Минскводоканал” уточнил, что у жителей названных частей Минска “произошло снижение давления” при подаче воды. На предприятии отчитались, что [link href=“https://t.me/minskvodokanal_news/10713” target=“_blank” rel=“noopener”] локализовали [/link] повреждение и принимают “все необходимые меры” для восстановления водоснабжения.

Позже в Telegram-канале “Минскводоканала” написали, что их оперативные бригады продолжают регламентные работы для устранения возможных последствий повреждения водопроводной сети.

Фото: Onliner

Издание Onliner [link href=“https://realt.onliner.by/2025/03/10/napor-v-krane-ochen-slabyj-a-gde-to-ee-voobshhe-net-zhiteli-novoj-borovoj-i-uruchya-ostalis-bez-vody” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] жалобы жителей Уручья и “Новой Боровой”. «В доме по адресу ул. Братьев Райт, 2 из крана бежит маленькая струйка сейчас, до этого вообще ничего не было. Хорошо хоть стирку не поставила, а мне надо было», - поделилась женщина.

«На ул. Небесной воды нет где-то полтора часа, говорят, авария где-то, на Уручье что-то затопило», - написала еще одна читательница портала.

А житель панельки на ул. Леонардо да Винчи, 2 сказал, что “вода есть, но напор очень слабый”.