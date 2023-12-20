"Вначале я сомневался" - Мужчина в Минске облил сотрудника банка зелёнкой. Как объяснил?

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Опубликовано: 20.12.2023 10:47 , Обновлено: 20.12.2023

В РУВД Минска 20 декабря сообщили, что задержали жителя Минска, который облил зелёнкой работника банка. Оказалось, что тот действовал по заданию "сотрудника Нацбанка".

Задержанный утверждал, что действовал по заданию “сотрудников Нацбанка и Следственного комитета” и якобы дал таким образом “сигнал к задержанию” бедного работника банка. “Вначале я колебался, но затем они меня убедили, что действия санкционированы правоохранительными органами и мне ничего не будет”, - рассказал мужчина.

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В милиции решили, что на самом деле 23-летний Минщины стал “жертвой кредитных аферистов”. Там установили, что за несколько дней до нападения он ответил на звонок в мессенджере от представившихся сотрудниками Нацбанка и Следственного комитета. “Незнакомцы сообщили, будто преступники оформили на его имя кредит, а чтобы их рассекретить - ему самому необходимо поучаствовать в «спецоперации», - сообщили в РУВД.

В милиции утверждают, что мошенники использовали “психологическое воздействие и манипуляции”, чтобы заставить мужчину следовать их инструкциям.

“Сразу молодой человек взял кредиты и перевел на чужой счет около 15 000 рублей. После этого злоумышленники велели облить недобросовестных сотрудников банка зеленкой и тем самым дать сигнал к их задержанию”, - сообщили в милиции.

Ранее Телеграф писал, что пресс-служба Белпочты поделилась недавним случаем, когда мужчине отказали в переводе на банковскую карту. По словам сотрудников, они подумали, что клиент “под гипнозом”.

«Думала, под гипнозом» — В Белпочте рассказали, как не дали мужчине провести платеж