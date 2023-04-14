"Думала, под гипнозом" - В Белпочте рассказали, как не дали мужчине провести платеж

Опубликовано: 14.04.2023 14:59 , Обновлено: 14.04.2023

Пресс-служба Белпочты поделилась недавним случаем, когда мужчине отказали в переводе на банковскую карту. По словам сотрудников, они подумали, что клиент "под гипнозом".

По данным РУП «Белпочта», в одном из гродненских отделений 13 апреля около 18:40 часов мужчина попытался произвести пополнение карты.

“При обслуживании клиента у меня сложилось впечатление, что мужчина находится под гипнозом, а также вызвало о подозрение, что его действия контролируются по телефону. Я попросила показать мне, с какого номера ему звонят, - рассказала начальник отделения почтовой связи Раиса Можейко. - На телефоне был указан номер с иностранным кодом. После чего я предупредила клиента, что ему, возможно, звонят мошенники. Он прислушался к моим словам и завершил разговор”.

После чего мужчине предложили успокоиться и обратиться в милицию.

В “Белпочте” утверждают, что сотрудники белорусских банков не звонят через мессенджеры. “Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекращайте разговор и перезвоните в банк. Важно – не переводите денежные средства на счета незнакомых вам лиц, а также не сообщайте посторонним реквизиты ваших банковских карт”, - напомнили в Белпочте.