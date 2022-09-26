Власти Минска заявили, что не давали разрешение на массовое мероприятие для подростков в "Дана Молл"

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Опубликовано: 26.09.2022 14:41 , Обновлено: 26.09.2022

Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель заявил 26 сентяьр, что PR-компания «Саундкафе продакшн» не получала разрешение властей столицы на проведение массового мероприятия в ТРЦ "Дана-Молл". Однако умудрилась его там провести.

У компании был заключен договор с сетью кафе Burger King на проведение рекламной кампании, в рамках которыюой и планировалось выступление Миланы Хаметовой. Вначале организаторы попробовали поулчить в управлении культуры Мингорисполкома такое разрешение, но получили отказ, утверждает чиновник.

“Причин несколько: во-первых, площадка не приспособлена для проведения концертных программ, во-вторых, Burger King не является владельцем ТРЦ Dana Mall, в-третьих, было заявлено, что на встречу придет 500 человек”, - заявил Виталий Брель.

По его словам, чиновники объяснили организаторам, “что мероприятие не соответствует «Кодексу о культуре», что ими предоставлена недостоверная информация о самом формате мероприятия, что было понятно на стадии организации”.

По словам Виталия Бреля, устроители встречи с российской малолетней блогершей из TikTok должны были получить разрешение и “только после этого приступать к дальнейшим процедурам, что не было выполнено”.

Чиновник не объяснил, каким образом организаторы всё-таки смогли провести в ТРЦ “Дана Молл” массовое мероприятие? Почему им не препятствовали администрация торгового центра и сотрудники милиции, которые там, по сообщению МВД и СК, присутствовали с самого начала мероприятия?

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Следственного комитета Беларуси (СК) сообщили, что в торговый центр “Дана-Молл” в Минске прибыли следователи. Они разбираются с обстоятельствами, которые привели к давке среди собравшихся там подростков и поломке лифта, из-за которой пострадали пять детей.

СК решил расследовать давку подростков в ТЦ Dana Moll в Минске