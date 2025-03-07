Власти Брестчины объяснили источник зарева, который сняли на видео ночью жители Пинска

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Опубликовано: 07.03.2025 10:40 , Обновлено: 07.03.2025

Стал известен источник зарева, которое могли минувшей ночью наблюдать жители Пинска Брестской области. Своими фотографиями и видео они поделились в соцсетях, отметив, что видно зарево было из разных уголков города.

Оказалось, что под Пинском горело болото в районе деревень Пинковичи, Вишевичи, Высокое и Почапово.

Как пояснили авторы Telegram-канала о Брестской области #1регион, огонь вспыхнул около 16:00 6 марта, но, судя по фото и видео, потушить его не удавалось достаточно долго.













Между тем, и МЧС, и Минлесхоз неоднократно предупреждали о повышении рисков пожарной опасности в лесах на фоне недостатка осадков, который наблюдается этой весной. Кроме того, в МЧС предупреждали об ответственности за палы сухой растительности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году из-за увеличения базовой величины суммы штрафов несколько подросли. Вот сколько придётся выложить за нарушения требований МЧС в новом сезоне:

по статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов — штраф от 10 до 30 базовых величин, то есть от 420 до 1260 рублей сейчас;

по статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах — штраф до 12 базовых величин, то есть до 504 рублей сейчас.

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Кроме того, нарушителям следует учесть тот факт, что в случае, если в результате их действий пожаром будет нанесён ущерб в особо крупном размере, им грозит уголовная ответственность.