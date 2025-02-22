МЧС зафиксировало первый "весенний" пожар на Гродненщине. Какие штрафы грозят виновникам?

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Опубликовано: 22.02.2025 14:08 , Обновлено: 24.02.2025

Первый классический "весенний" пожар зафиксировало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси 21 февраля в Гродненской области. Речь идёт о возгорании сухой растительности, которые нередко провоцируют дачники и жители сельской местности, сжигая на участке скопившийся после зимы мусор. В МЧС в связи с этим напомнили о правилах безопасности, а журналисты Telegraf.news посмотрели, какие штрафы могут грозить тем, кого признают виновным в поджоге сухой травы на участке.

Несмотря на то, что весна в Беларусь ещё не пришла даже по календарю, первый традиционно “весенний” пожар уже пришлось тушить слонимским спасателям. ЧП произошло днём 21 февраля в деревне Малышевичи. О нём в дежурную службу сообщила одна из местных жительниц. Женщина пояснила, что на её участке загорелась хозяйственная постройка, а от ней пожар перекинулся на сухую траву.

В результате, к моменту приезда подразделения МЧС огнём было охвачено уже порядка 30 квадратных метров: горела сухая трава на участке, огнём повредило стены и кровлю хозпостройки.





Фото: МЧС РБ







“Спасатели оперативно потушили возгорание. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам. Вероятнее всего, неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора стало причиной ЧП”, - отчитались в ведомстве.

Там отметили, что как только на улице начинает теплеть и приближается весна, владельцы дачных и частных домов начинают активно избавляться от мусора, но при этом многие забывают, что “огонь может вести себя непредсказуемо, создавая угрозу здоровью и жизни людей, а также строениям и имуществу”, что нередко приводит к аналогичным печальным последствиям.

В ведомстве напомнили об основных правилах, соблюдение которых не позволит пламени костра быстро перекинуться на сухую траву и распространиться на большую площадь, после чего остановить его становится очень сложно. Вот основные правила:

Сжигать растительный мусора на участке только в безветренную погоду.

Место, где планируете развести костер, следует размещать на безопасном расстоянии от хозяйственных и иных построек, а также от подальше от леса и торфяников.

Площадку под костёр нужно окопать.

Запастись ведром с водой, лопатой и, главное, ни на секунду не оставлять огонь без присмотра .

. После сжигания оставшиеся угли пролить водой до полного прекращения тления.

Какие штрафы грозят белорусам за сжигание мусора на своём участке?

В МЧС каждый год озвучивают и эти рекомендации, и суммы штрафов, которые могут грозить тем, кто не соблюдает эти простые правила. В этом году из-за увеличения базовой величины суммы штрафов несколько подросли. Вот сколько придётся выложить за нарушения требований МЧС в новом сезоне:

по статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов - штраф от 10 до 30 базовых величин, то есть от 420 до 1260 рублей сейчас;

сейчас; по статье 16.41 КоАП за разведение костров в запрещенных местах - штраф до 12 базовых величин, то есть до 504 рублей сейчас.

Кроме того, нарушителям следует учесть тот факт, что в случае, если в результате их действий пожаром будет нанесён ущерб в особо крупном размере, им грозит уголовная ответственность.