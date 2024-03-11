Виза "под ключ" дистанционно за 500 рублей. Милиция предупредила белорусов о фальшивых интернет-агентствах

Опубликовано: 11.03.2024 11:22 , Обновлено: 11.03.2024

Жительница Солигорска нашла в соцсетях объявление об оказании услуг по оформлению виз от одной фирмы и внесла им предоплату в 500 белорусских рублей. Что было дальше?

Солигорчанка посредством мессенджера Viber обратилась в агентство Pine Viza для оформления визы. Там ей рассказали, что работают по договору публичной оферты и для начала оказания услуги необходимо внести предоплату в 50%, а также прислать фото определенных страниц паспорта, номер телефона и информацию о визах.

Мошенники предоставили номер своего банковского счета, куда 40-летняя жительница Солигорска перевела 500 белорусских рублей. Также она прислала аферистам фотографии своей ID-карты.

После связь с агентством пропала, там перестали отвечать на сообщения.

Как не стать жертвой мошенников

В УВД Минского облисполкома рассказали, по каким признакам можно определить мошенников. Во-первых, они “работают” через соцсети. Во-вторых, оформляют “заказ” через личные сообщения. И в-третьих, просят перевести предоплату на карту.

В ведомстве также призвали рассказать об этих признаках фальшивых агентств знакомым и близким, особенно пожилым и престарелым гражданам.

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