Витебский ОБЭП задержал сразу 11 сотрудников крупнейших предприятий легпрома Беларуси. Что случилось?

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Опубликовано: 24.10.2024 10:37 , Обновлено: 24.10.2024

В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома сообщили, что за коррупцию арестовали 11 должностных лиц крупнейших предприятий лёгкой промышленности Беларуси. По словам начальника ведомства Павла Белянина, размер взяток доходил до "десятков тысяч рублей". В отношении всех из них возбуждены уголовные дела.

В УБЭП УВД Витебского облисполкома рассказали, что за “благоприятное решение вопросов” по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих 11 должностных лиц получали деньги от представителя витебской фирмы. Наличные передавали ради победы в тендерах и своевременных расчётов за поставленную продукцию.

На видео, которое опубликовали на сайте Министерства внутренних дел, видно, как правоохранители задержали одного из участников преступной схемы, спросив, сколько денег ему только что передали. Не получив внятного ответа, в заднем кармане брюк у мужчины обнаружили “десятки тысяч рублей”.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гродненского облисполкома рассказали об инциденте, который произошёл в середине сентября в одном из дворов по улице Якуба Колоса в Сморгони. По словам милиционеров, около 18:00 35-летний мужчина спал у себя в квартире, как внезапно услышал громкие звуки. Выглянув в окно, белорус увидел компанию подростков, которая взрывала петарды. Судя по всему, мужчину это разозлило и он решил отомстить.

В Сморгони 35-летний мужчина выстрелил по детям, которые его разбудили