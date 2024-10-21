В Сморгони 35-летний мужчина выстрелил по детям, которые его разбудили

Опубликовано: 21.10.2024 12:21 , Обновлено: 21.10.2024

В УВД Гродненского облисполкома рассказали об инциденте, который произошёл в середине сентября в одном из дворов по улице Якуба Колоса в Сморгони. По словам милиционеров, около 18:00 35-летний мужчина спал у себя в квартире, как внезапно услышал громкие звуки. Выглянув в окно, белорус увидел компанию подростков, которая взрывала петарды. Судя по всему, мужчину это разозлило и он решил отомстить.

Проснувшись от громких хлопков, мужчина взял пневматический пистолет Stalker и три раза выстрелил металлическими шариками по направлению, где ребята взрывали петарды. По словам подозреваемого, ни в кого конкретно он не целился и “стрелял хаотично”. Тем не менее, один из шариков попал в грудь 15-летнему подростку, из-за чего у того пошла кровь.

В итоге молодые люди убежали, а родители пострадавшего ребёнка обратились в милицию. Несмотря на то, что изначально непонятно было, откуда конкретно стреляли, сотрудники уголовного розыска Сморгонского РОВД установили личность 35-летнего мужчины и задержали его. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

“Ни в коем случае не оправдывая действия мужчины, мы обращаемся к родителям с просьбой провести дополнительные профилактические беседы со своими детьми о недопустимости использования ими пиротехнических изделий, а тем более во дворах жилых домов. Это опасно не только для них самих, но и для окружающих. Также данный случай показал, что взрывы петард могут вызывать неадекватную реакцию со стороны других людей”, — обратили внимание правоохранители.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Минского облисполкома сообщили об инциденте, который случился 3 июля в Борисове. В местный отдел милиции обратилась женщина, гуляющая накануне вечером по городу. В какой-то момент она услышала выстрел: в ногу её трёхлетней дочери попала пуля.

В Борисове 50-летний мужчина выстрелил в 3-летнюю девочку