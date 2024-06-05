Виноват навигатор? Бесправница "подрезала" автобус в Минске и получила "уголовку"

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Опубликовано: 05.06.2024 13:22 , Обновлено: 05.06.2024

В Следственном комитете Беларуси рассказали об инциденте, который произошёл в марте этого года. 38-летняя белоруска, управляя автомобилем Citroen, двигалась по проспекту Независимости в Минске. Женщина плохо ориентировалась в городе, а потому решила воспользоваться навигатором. Так, по команде она резко повернула направо, тем самым "подрезав" городской автобус. В результате необдуманных действий белоруски пострадал человек.

В Следственном комитете сообщили, что, когда водитель проезжала перекрёсток, приложение “дало” команду повернуть направо. Обвиняемая резко перестроилась в первую полосу прямо перед движущимся автобусом. Несмотря на то, что водитель пассажирского транспорта резко затормозил, столкновения избежать не удалось. В результате аварии пострадал один человек, а женщина тут же скрылась с места происшествия.

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Впоследствии её нашли сотрудники Госавтоинспекции и установили, что водитель “грубо нарушила ПДД” и перестроилась на регулируемом перекрёстке, что категорически запрещено. В ходе следствия женщина признала вину и раскаялась. Следователю она рассказала, что растерялась, когда услышала речевую команду навигатора и даже не посмотрела в зеркало заднего вида. К слову, на момент аварии у неё не было водительских прав, а у автомобиля не было техосмотра.

Согласно ч.2 ст. 317 УК РБ, действия белоруски расценили как нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. К обвиняемой применили меру пресечения в виде личного поручительства, отметили в ведомстве. Если суд признает её виновной, женщине грозят исправительные работы сроком до 2 лет, ограничение свободы до 5 лет, лишение свободы на тот же срок с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ранее Telegraf.news писал, что СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту аварии, произошедшей днём 4 июня на 19 км трассы Бобруйск-Мозырь. Там в результате столкновения маршрутки Mercedes-Benz Sprinter и трактора пострадали 13 человек, двое в настоящее время остаются в реанимации.

СК возбудил уголовное дело по ДТП с маршруткой под Бобруйском после того, как два человека попали в реанимацию