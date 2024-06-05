СК возбудил уголовное дело по ДТП с маршруткой под Бобруйском после того, как два человека попали в реанимацию

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2024 07:46 , Обновлено: 13.11.2024

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту аварии, произошедшей днём 4 июня на 19 км трассы Бобруйск-Мозырь. Там в результате столкновения маршрутки Mercedes-Benz Sprinter и трактора пострадали 13 человек, двое в настоящее время остаются в реанимации.

По предварительным данным следователей и сотрудников ГАИ, работавших на месте аварии, виновником ДТП стал 32-летний водитель маршрутки. По их словам, это он, проезжая не обозначенный перекресток “допустил столкновение с попутно движущимся трактором МТЗ с лесовозным полуприцепом”, который в тот момент уходил налево.

Бобруйский межрайонный отдел СК уже возбудили в отношении водителя дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений ему может грозить тюремный срок до пяти лет и лишение водительских прав.

По данным Минздрава, в результате ДТП из 17 пассажиров маршрутки за помощью к медикам обратилось 13 человек. Двое самостоятельно уехали в Речицу, а 11 пассажиров доставили в Бобруйскую больницу скорой помощи и в Бобруйскую центральную больницу. Десятерых по итогам медосвидетельствования пришлось госпитализировать, причём двоих забрали в реанимацию. Ещё одного пассажира после осмотра врачи отпустили домой, прописав амбулаторное лечение.