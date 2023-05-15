Вход "платный"? Минлесхоз запретил посещение лесов в половине Беларуси

Опубликовано: 15.05.2023 15:43 , Обновлено: 15.05.2023

На сайте министерства лесного хозяйства Беларуси обновили карту посещения лесов. С 15 мая запреты на посещение лесов введены в 65 из 118 районов Беларуси.

Запрет означает, что белорусам просто нельзя входить в лесные массивы. Иначе штраф. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба наказывается в Беларуси штрафом до 12 базовых величин (444 рубля). Если случится пожар - 30 базовых (1110 рублей). Стоит ли пользоваться возможностью “платного” похода в лес или лучше поберечь домашние накопления и природу?

На 15 мая 2023 года в Витебской области запретили посещать леса в 11 районах, в Могилевской - 13, Гомельской - 11, Минской - 13, Брестской - 8, Гродненской - 9.

На карте Минлесхоза, которое ведомство обновляет по мере снятия или установки ограничений и запретов или введения новых, жёлтым цветом обозначены районы, где посещение лесов ограничено, красным — где полностью запрещено.

Лесные поджигатели

Запреты вводятся из-за высокой пожароопасности в лесах. В Минлесхозе рассказали, как некоторые белорусы буквально поджигают леса. Например, на выходных сразу 3 случая поджогов в лесах выявлены были выявлены в Осиповичском лесхозе Могилевской области.

“Обнаружить возгорания помогли камеры видеонаблюдения”, - сообщили в министерстве.

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Также им необходимо будет возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

Ранее Телеграф рассказал, в чем разница между ограничегием и запретом на посещение лесов.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?