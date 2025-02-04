В Дубровенском районе внук "в ярости" избил бабушку

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Опубликовано: 04.02.2025 10:36 , Обновлено: 04.02.2025

В Дубровенском районе на Витебщине в конце января 27-летний мужчина приехал в гости к своей 82-летней бабушке в деревню и "в ярости", как утверждают в управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области, избил женщину. В ведомстве рассказали подробности.

По данным следствия, на протяжении дня 25 января внук, бабушка, а также ее сын отдыхали и распивали спиртное. За столом между мужчинами возник конфликт. Пенсионерка испугалась и решила позвонить в милицию.

Фото: УСК по Витебской области

Фото: УСК по Витебской области

“Когда 82-летняя женщина вышла во двор дома, за ней пошел внук. В ярости он избил пенсионерку. Оказавшись на земле, женщина, закрывая руками голову, звала на помощь”, - [link href=“https://sk.gov.by/ru/news-usk-vitebsk-ru/view/zakljuchen-pod-strazhu-muzhchina-kotoryj-izbil-svoju-babushku-14552/” target=“_blank” rel=“noopener”] передали [/link] ход событий в УСК.

Фото: УСК по Витебской области

Затем, по информации следователей, внук зашел в дом и стал там все крушить. Бабушка же смогла вызвать скорую. А 27-летний мужчина, “осознав содеянное”, сам обратился к правоохранителям, утверждают в управлении СК по Витебской области.

Фото: УСК по Витебской области

Там добавили, что допросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей, а с фигурантом провели проверку показаний на месте, где он рассказал и показал, как избивал бабушку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенного в отношении заведомо для виновного престарелого) Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК). Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до 5 лет.

27-летнего фигуранта заключили под стражу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске 39-летний мужчина сначала разбил головой чужое авто, на следующий день пошел звонить по квартирам жилого дома, а когда хозяева одной из них открыли и дали ему позвонить, то вместе с телефоном житель столицы выпрыгнул со второго этажа. Что же так подействовало на него, рассказали в милиции.

Минчанин разбил чужое авто, попросил незнакомцев позвонить и выпрыгнул с телефоном со 2-го этажа