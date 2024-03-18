Верховный суд Беларуси вынес приговор в отношении умершего палача Хатыни

Опубликовано: 18.03.2024 15:15 , Обновлено: 18.03.2024

Верховный суд Беларуси в понедельник, 18 марта, вынес приговор в отношении Владимира Катрюка, которого историки называют "палачом Хатыни". Пособника немецких нацистов, умершего в 2015 году в Канаде в возрасте 93 лет, суд признал виновным в геноциде.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, Катрюка признали виновным в “действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства и причинения ее членам тяжких телесных повреждений, умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное физическое уничтожение такой группы”. В Уголовном кодексе Беларуси эти действия подпадают под положения статьи 127 и предполагают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и даже смертной казни.

Однако, поскольку обвиняемый уже мёртв, в соответствии со статьей 468-1 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, обвинительный приговор вынесли без назначения наказания.

При этом по действующему законодательству в течение десяти суток данный приговор обвиняемый (в данном случае - его адвокат) может обжаловать, подав протест в апелляционную инстанцию Верховного суда. На апелляцию имеет право и единственный ныне живущий потерпевший. В данном деле в таком качестве в суде выступал Иосиф Шатило, которому во время карательной операции 118-го батальона охранной полиции в Хатыни в годы Второй мировой войны было всего 10 лет.

Ранее Телеграф сообщил, что летом прошлого года Александр Лукашенкоподписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса». С тех пор в Беларуси можно заводить уголовные дела против умерших и выносить им приговоры.

Теперь официально: Лукашенко разрешил судить умерших