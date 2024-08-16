СК Беларуси начал спецпроизводство против стендап-комика Комиссаренко. В чём обвиняют?

Опубликовано: 16.08.2024 18:29 , Обновлено: 16.08.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении Славы Комиссаренко, известного белорусского стендап-комика, начали специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и "уклоняется от явки в милицию", завели уголовное дело сразу по 3 статьям.

В ведомстве сообщили, что 15 августа в отношении уроженца Беларуси Вячеслава Комиссаренко начали процесс специального производства. По информации Следственного комитета, уголовное дело завели по 3 статьям УК РБ, среди которых:

ч.1 ст. 130 — “Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”;

ч.2 ст. 367 — “Клевета в отношении президента Республики Беларусь”;

ч.1 ст. 368 — “Оскорбление президента Республики Беларусь”.

[info_b]Специальное производство – это производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами Беларуси и уклоняется от явки в орган, который ведёт уголовный процесс. [/info_b]

К слову, Слава Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске. В начале карьеры работал в рекламной сфере, был копирайтером, писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу, статьи для газет. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» дебютировал в проекте «Смех без правил» на ТНТ, а в 2012-м стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ. Ушёл с канала в 2020 году, объясняя это «законами телевидения» и выгоранием.

Ранее Telegraf.news писал, что в отношении Олега Ковригина, основателя медцентра «Новое зрение», СК Беларуси начал специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и “уклоняется от явки в милицию”, завели уголовное дело по 10 статьям.

СК Беларуси начал спецпроизводство по 10 статьям УК в отношении основателя медцентра «Новое зрение»