Вереница из 40 белорусских фур застряла в Казахстане из-за снежной бури

Опубликовано: 05.01.2024 12:20 , Обновлено: 05.01.2024

В снежной ловушке оказались 40 белорусских дальнобойщиков, застрявших на трассе в Жетысуской области Казахстана. Их и ещё 8 водителей из Казахстана 4 января 2024 года пришлось эвакуировать местным спасателям.

Как рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жетысуской области Казахстана, сообщение о застрявших в снежном заносе грузовиках поступило спасателям в 9:40 4 января. Из-за плохих погодных условий на участке “Теректы” республиканской трассы “Ушарал-Достык” фуры не смогли самостоятельно преодолеть снежные заносы.

“Для эвакуации граждан на место вызова был направлен личный состав ПЧ-10 станции “Достык” на технике высокой проходимостью”, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Водителей всех 48 застрявших грузовиков эвакуировали на близлежащую станцию Достык. Когда они смогут вернуться к своим грузовикам и вывезти их из снежной ловушки, пока не понятно.

Дело в том, что в настоящее время в данном регионе Казахстана складываются очень сложные погодные условия: местная метеослужба уже не раз выносила штормовые предупреждения из-за сильных снегопадов и сильного похолодания. На пятницу, 5 января, штормовое предупреждение объявили в 14 из 17 областей Казахстана, а часть дорог официально закрыли для движения авто.

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