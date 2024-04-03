Вечером в Минске пропадал свет. Что случилось?

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Опубликовано: 03.04.2024 07:42 , Обновлено: 03.04.2024

Накануне вечером, 3 апреля, в Сети начали появляться сообщения о массовых перебоях с электричеством в столице. Так, например, пострадали жители более 20 домов в микрорайоне Лошица на улицах Сырокомли, Шпилевского, Корзюки и Игуменский тракт.

Инцидент произошёл в 21:56, однако, как рассказали в Минскэнерго, уже в 23.25 ситуацию исправили. Также вечером в 22:18 оказались без электричества несколько домов на Партизанском проспекте, “однако в течение 30 минут электроснабжение было восстановлено”.

Причиной стало повреждение кабельной линии 10кВ, которое и привело к локальным отключениям электричества в Минске.

“Для быстрого восстановления электроснабжения были привлечены необходимые специалисты и техника. Энергетики приложили максимальные усилия для оперативного устранения сбоя и обеспечения безопасности электроснабжения для жителей города”, — отметили в официальном Telegram-канале Минскэнерго.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гродненского облисполкома рассказали о необычном случае, который произошёл в Сморгонском районе. Женщина пригнала домой к мастеру машину для ремонта, а он воспользовался ситуацией и отправился колесить по городу. Пьяный.

Жительница Сморгони пригнала BMW для ремонта, а пьяный мастер устроил на ней гонки