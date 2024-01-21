В Жодино автобус зажал дверями шубу пассажирки, она погибла

Опубликовано: 21.01.2024 09:26 , Обновлено: 21.01.2024

В Жодино 82-летняя женщина погибла под колесами автобуса из-за того, что ее шубу зажало дверями. Об этом сообщили в УСК по Минской области вечером 20 января.

Инцидент произошел на улице Советской. Пассажирка выходила из автобуса №4, но ее верхнюю одежду зажало дверьми. Она попыталась вытянуть шубу, но упала под колеса транспортного средства.

61-летний водитель произошедшего не заметил и начал движение. Женщина получила травы и скончалась в карете скорой помощи, сообщило госиздание “Мінская праўда”.

Жодинский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, лицом управляющего транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии восьми пассажиров, попавших в столичные больницы после серьёзного ДПТ в центре Минска. По данным ГАИ, авария, в результате которой две маршрутки столкнулись с грузовым МАЗом, произошла из-за невнимательности водителей.

В центре Минска две маршрутки столкнулись с грузовиком – восемь пассажиров в больницах