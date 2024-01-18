В центре Минска две маршрутки столкнулись с грузовиком – восемь пассажиров в больницах

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Опубликовано: 18.01.2024 07:31 , Обновлено: 18.01.2024

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии восьми пассажиров, попавших в столичные больницы после серьёзного ДПТ в центре Минска. По данным ГАИ, авария, в результате которой две маршрутки столкнулись с грузовым МАЗом, произошла из-за невнимательности водителей.

Согласно информации столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло днём 17 января на пересечении улицы Максима Богдановича и проспекта Победителей: маршрутное такси марки Mercedes-Benz въехало во впереди идущий МАЗ, а сзади в неё по цепочке врезалась ещё одна маршрутка. В ГАИ показали фотографии и видео с места происшествия.

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Тем временем в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших. Всего с места ДТП в больницы Минска - РНПЦ травматологии и ортопедии, больницу скорой медицинской помощи и столичную больницу №2 - увезли восемь пассажиров маршруток. Семерых из них госпитализировали, один пассажир после осмотра врачей от госпитализации отказался.

По результатам предварительных обследований, проведённых медиками “скорой” на месте происшествия, у пострадавших различные сочетанные травмы - от ушибов и ссадин мягких тканей лица до черепно-мозговых травм и переломов. В настоящее время им проводят диагностические исследования, по результатам которых им назначат лечение.

В декабре прошлого года Телеграф рассказал о другом ДТП в центре Минска, в котором также столкнулись два маршрутных такси. Тогда, по данным столичной Госавтоинспекции, с места ДТП медики на скорой доставили в больницу с различными травмами одного из водителей и нескольких пассажиров маршрутки.

В центре Минска на остановке столкнулись две маршрутки — есть пострадавшие