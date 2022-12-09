В Жлобине монтажник упал с крыши

Опубликовано: 09.12.2022 12:57 , Обновлено: 09.12.2022

В Жлобине вечером 8 декабря произошел несчастный случай с 36-летним монтажником частного предприятия.

Как рассказали в телеграм-канале «Обратная сторона», мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что рабочий упал с высоты 3,6 м на асфальт при расчистке водостока на краю крыши.

Ранее Телеграф писал, что в Минске с 7-го этажа строящегося дома ЖК «Олимпик 2» упал прораб. Это произошло 21 ноября, сообщили в Следственном комитете.

В Минске с 7-го этажа строящегося дома упал прораб