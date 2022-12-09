В Жлобине монтажник упал с крыши
В Жлобине вечером 8 декабря произошел несчастный случай с 36-летним монтажником частного предприятия.
Как рассказали в телеграм-канале «Обратная сторона», мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Выяснилось, что рабочий упал с высоты 3,6 м на асфальт при расчистке водостока на краю крыши.
Ранее Телеграф писал, что в Минске с 7-го этажа строящегося дома ЖК «Олимпик 2» упал прораб. Это произошло 21 ноября, сообщили в Следственном комитете.
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