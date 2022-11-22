В Минске с 7-го этажа строящегося дома упал прораб

Опубликовано: 22.11.2022 12:12 , Обновлено: 22.11.2022

В Минске с 7-го этажа строящегося дома ЖК «Олимпик 2» упал прораб. Это произошло 21 ноября, сообщили в Следственном комитете.

Там рассказали, что52-летний мужчина оступился и упал с 7-го этажа. Его нашли без сознания на 6 этаже.

Сейчас мужчина находится в реанимации. СК расследует инцидент.

Ранее Телеграф писал, что 35-летний строитель попал под удар металлической стойки, которая сорвалась с высоты 17-го этажа.

В «Минск мире» на строителя с 17-го этажа упала металлическая труба