В Жлобине ГАИ со стрельбой преследовала и задержала бесправника

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Опубликовано: 08.04.2024 17:51 , Обновлено: 08.04.2024

В Жлобине Гомельской области сотрудники Госавтоинспекции задержали бесправника. На требование инспекторов остановиться он не отреагировал - пришлось стрелять в воздух. О случившемся рассказали в Telegram-канале МВД Беларуси.

В прошедшие выходные сотрудники патрульно-постовой службы жлобинской милиции заметили автомобиль “ВАЗ-2107”, который “вилял по проезжей части”. Об этом сообщили ближайшему наряду Госавтоинспекции.

Так как требование остановиться водитель проигнорировал, сотрудники ГАИ начали преследование. После предупреждения об использовании табельного оружия инспектор произвел два выстрела в воздух. И тогда ВАЗ остановился, водитель и пассажир попытались скрыться, но их успели задержать.

Сотрудники ГАИ установили, что машиной управлял 18-летний жлобинчанин, у которого не было водительского удостоверения. С ним ехал 22-летний приятель, которого, к слову, привлекали ранее к уголовной ответственности за управление транспортом тоже без прав.

На водителя ВАЗ составили семь административных протоколов, за неповиновение его и пассажира отправили в изолятор временного содержания.

Ранее Telegraf.news рассказывал об аварии под Мостами Гродненской области, в результате которой опрокинулась маршрутка с 20 пассажирами. Десять человек пострадали, в том числе двое детей-подростков, девятерых госпитализировали.

Под Мостами опрокинулась маршрутка с 20 пассажирами, включая двух детей-подростков