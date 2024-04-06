Под Мостами опрокинулась маршрутка с 20 пассажирами, включая двух детей-подростков

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Опубликовано: 06.04.2024 15:14 , Обновлено: 06.04.2024

В соцсетях УВД Гродненского облисполкома сообщили, что сегодня утром, 6 апреля, около Мостов произошла авария. 41-летний водитель маршрутки не сумел обогнать трактор, и автомобиль перевернулся. По предварительной информации, никто из пассажиров не был пристёгнут.

Маршрутка опрокинулась на левую сторону. В салоне вместе с водителем находилось 20 человек, 10 из которых пострадали, включая двух детей-подростков. 9 человек с различными травмами доставили в больницы Гродно и Мостов.

Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, носа, а также ушибы, передаёт информагентство “БелТА”. В УВД Гродненского облисполкома отметили, что “состояние всех пациентов расценивается как стабильное, угрозы для жизни нет”.

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Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях УГАИ УВД Мингорисполкома показали видео с аварией, которая случилась 3 апреля в Минске. Водитель маршрутного такси пренебрёг правилами дорожного движения, тем самым спровоцировав аварию с участием четырёх автомобилей.

ГАИ опубликовала видео с аварией в Минске, где столкнулись сразу 4 автомобиля