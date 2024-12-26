В Житковичском районе женщина отсудила 10 тыс. рублей у райисполкома за переломы из-за гололедицы

Опубликовано: 26.12.2024 14:42 , Обновлено: 26.12.2024

В Житковичском районе женщина смогла отсудить у местного райисполкома 10 тыс. рублей за переломы, которые она, как утверждают в службе информации прокуратуры Гомельской области, получила при падении на тротуаре, не обработанном от наледи коммунальщиками.

Как [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/iz-za-gololeda-sloma261224/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, женщина получила травму - переломы костей левой руки со смещением - еще в январе 2023 года. В медучреждении ее прооперировали, в результате чего, как утверждают в прокуратуре, рука пострадавшей более двух месяцев была в гипсе. При этом порядка шести месяцев она проходила реабилитацию, испытывая постоянные боли.

Суд первой инстанции решил, что нет доказательств получения истицей травм именно из-за гололедицы, а также увидел противоречия в информации о принадлежности земельного участка, где случилось падение, рассказали в ведомстве.

Прокурор Житковичского района не согласился с этим решением. “По его мнению, представленные истицей и свидетелями доказательства падения женщины и получения травмы последовательны и допустимы. Вопрос, кто являлся балансодержателем тротуарной дорожки, не обработанной противогололедными средствами, судом не решен”, - сообщили в службе информации прокуратуры Гомельщины.

Гомельский областной суд апелляционный протест прокурора удовлетворил и решил, что Житковичский райисполком не возложил обязанность по содержанию и обслуживанию конкретного участка тротуарной дорожки. “Суд также учел тяжесть наступивших последствий и взыскал с Житковичского райисполкома в пользу истицы 10 тыс. рублей”, - добавили в прокуратуре.

Судебное решение вступило в законную силу.

Ранее Telegraf.news писал, что семье минчан удалось отсудить у Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу 5,5 тыс. рублей морального вреда за испорченный отдых в аквазоне в банно-термальном комплексе. Изначально истцы требовали от центра компенсацию в 50 тыс. рублей, однако суд Первомайского района Минска существенно уменьшил ее размер.

В Минске семья отсудила у аквапарка 5,5 тыс. рублей морального вреда. За что?