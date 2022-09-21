В Житковичском районе легковушку отбросило в лес после столкновения с микроавтобусом

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Опубликовано: 21.09.2022 12:37 , Обновлено: 21.09.2022

В Житковичском районе вечером 20 сентября произошло ДТП. Водитель микроавтобуса «Фольксваген-Крафтер» врезался в легковой автомобиль «Фольксваген-Гольф», который после этого отбросило с трассы в лес.

Как рассказали в УВД Гомельской области, 23-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген-Крафтер» двигался на 10 км автодороги Р-88 «Житковичи – Давид Городок». В какой-то момент он отвлекся от управления, из-за чего столкнулся с автомобилем «Фольксваген-Гольф», который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

Судя по фотографиям, авто выбило с дороги в лесной массив.

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Пострадала 34-летняя женщина — водитель легковушки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

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