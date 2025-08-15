В Жабинковском районе снова горела церковь

Опубликовано: 15.08.2025 17:30 , Обновлено: 15.08.2025

В агрогородке Озяты Жабинковского района спасатели ликвидировали пожар в здании храма Святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Сообщение о возгорании поступило днём 15 августа. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из-под кровли храма шёл дым. Пожар, по сообщению МЧС, удалось ликвидировать.

Огонь повредил деревянную наружную обшивку колокольни. Пострадавших в результате инцидента нет. Работники МЧС совместно с прихожанами эвакуировали из здания материальные ценности. Причина пожара ещё устанавливается.

Храм до пожара

Этот случай произошёл менее чем через месяц после крупного пожара в этом же районе. В конце июля в агрогородке Степанки полностью сгорел храм святого Архангела Михаила, который являлся памятником деревянного зодчества XVIII века и был включён в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Тогда огонь практически полностью уничтожил старинное деревянное строение. Власти позже сообщили о планах включить сгоревшую церковь в перечень объектов для реконструкции в 2026–2030 годах.

Под Жабинкой сгорела деревянная церковь 18 века из списка историко-культурных ценностей Беларуси