Под Жабинкой сгорела деревянная церковь 18 века из списка историко-культурных ценностей Беларуси

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Опубликовано: 24.07.2025 16:03 , Обновлено: 24.07.2025

В четверг, 24 июля, сгорел храм святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района Брестчины. О пожаре сообщил Telegram-канал о Брестской области #1регион.

По данным Telegram-канала, спасатели ещё работают на месте происшествия, однако, судя по кадрам, огонь уничтожил деревянное строение XVIII века практически полностью.

Авторы Telegram-канала, близкого к Брестской областной администрации, также сообщили, что выгоревшую церковь в Степанках тут же решили включить в перечень культовых объектов, подлежащих реконструкции в 2026–2030 годах.

Храм святого Архангела Михаила в Степанках является памятником деревянного зодчества второй половины XVIII века и включён в список историко-культурных ценностей Беларуси. Первое упоминание о храме относится к 1619 году. На протяжении 1860-1870 годов церковь, изначально выстроенную в барочном стиле, неоднократно перестраивалась. В начале XX века его отреставрировали, в 1914-м - пристроили колокольню.

Вот как он выглядел до ЧП.