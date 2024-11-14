"Съел кусок мяса со стола" - Житель Чашникского района убил своего щенка. В СК рассказали, что ему грозит

Опубликовано: 14.11.2024 12:42 , Обновлено: 14.11.2024

В Чашникском районе на Витебщине 62-летний мужчина убил своего питомца - щенка - из-за того, что тот стащил со стола кусок мяса и съел его. В управлении Следственного комитета (УСК) по Витебской области рассказали, что грозит жителю за убийство животного.

По данным следствия, несколько месяцев щенок жил у мужчины. “Утром 23 октября 2024 года хозяин питомца обнаружил, что пес стащил со стола и съел кусок мяса. Это разозлило мужчину, и он решил расправиться с животным”, - рассказали правоохранители.

По их информации, мертвое животное увидели дети, проходившие мимо дома, который не был огорожен забором. “Опешивших ребят” заметил прохожий, который и передал информацию правоохранителям.

Согласно патологоанатомическому заключению, пес умер от остановки сердца вследствие асфиксии (кислородного голодания организма). В отношении 62-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339-1 (жестокое обращение с животным) Уголовного кодекса Беларуси.

Наказание за это - общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

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