В Витебске загорелся торговый центр - эвакуировали 215 человек

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Опубликовано: 13.12.2024 17:18 , Обновлено: 13.12.2024

В МЧС 13 декабря сообщили о пожаре в торговом центре "Беларусь" в Витебске. По информации ведомства, оттуда эвакуировали 215 человек.

В МЧС рассказали, что загорание зафиксировали на первом этаже ТЦ, который расположен на улице Генерала Белобородова. По данным ведомства, спасли 10 человек.

На момент написания этой новости информации о ликвидации пожара не было. “Продолжается работа по ликвидации пожара и спасению людей!” - сообщили в МЧС.

По их информации, на место ЧП приехало 20 единиц техники, задействовали более 80 спасателей.

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Позже в МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали три человека, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По состоянию на 18:30 пожар не потушили, но, по [link href=“https://t.me/mchs112by/8016” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МЧС, локализовали. “В настоящий момент проводится разведка по всем этажам здания, проводятся поиски возможных пострадавших и обнаружение очагов возгорания. Очагов, как мы видим, несколько”, - рассказал начальник Витебского городского отдела по ЧС Виталий Волженков.

По [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25367” target=“_blank” rel=“noopener”] данным [/link] Министерства здравоохранения, в медучреждениях Витебска оказывают помощь 10 пострадавшим, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Шесть человек госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу с порезами, отравлением угарным газом, ожогами, одного - в Больницу скорой медицинской помощи.

“Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия”, - сообщили в Минздраве. Также известно, что ведомство отправило в Витебск специалистов республиканского уровня для помощи коллегам.

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Ранее Telegraf.news писал о другом пожаре тоже 13 декабря. Загорелось общежитие в Орше Витебской области. По информации ведомства, из здания эвакуировали 17 человек.

В Орше загорелось общежитие — эвакуировали 17 человек