В Орше загорелось общежитие - эвакуировали 17 человек
🎥 Видео
МЧС 13 декабря сообщило о пожаре в общежитии в Орше Витебской области. По информации ведомства, из здания эвакуировали 17 человек.
ЧП случилось на улице Селицкого в Орше. По данным МЧС, в одной из комнат общежития горели постельные принадлежности.
“Из горящей комнаты работники МЧС спасли женщину 1956 года рождения”, - [link href=“https://t.me/mchs112by/8008” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве. По его информации, среди эвакуированных 17 человек были дети.
Какой организации принадлежит это общежитие, в МЧС не сказали. Причину пожара устанавливают.