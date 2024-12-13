В Орше загорелось общежитие - эвакуировали 17 человек

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Опубликовано: 13.12.2024 14:36 , Обновлено: 13.12.2024

МЧС 13 декабря сообщило о пожаре в общежитии в Орше Витебской области. По информации ведомства, из здания эвакуировали 17 человек.

ЧП случилось на улице Селицкого в Орше. По данным МЧС, в одной из комнат общежития горели постельные принадлежности.

“Из горящей комнаты работники МЧС спасли женщину 1956 года рождения”, - [link href=“https://t.me/mchs112by/8008” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве. По его информации, среди эвакуированных 17 человек были дети.

Какой организации принадлежит это общежитие, в МЧС не сказали. Причину пожара устанавливают.