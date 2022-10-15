В Витебске второй раз за месяц сошел с рельсов грузовой состав

Опубликовано: 15.10.2022 09:56 , Обновлено: 15.10.2022

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) сообщили, что с утра 15 октября 2022 года в 5:45 на станции Витебск сошел с рельсов маневровый тепловоз, который тащил цистерну .и вагон. Буквально три недели назад, там уже было похожее происшествие.

В БелЖД уточнили, что вагон был пустой, а в цистерне был бензин. “В результате происшествия пострадавших нет, цистерна не получила повреждений, ущерба экологии не нанесено”, - уточнили в БелЖД.

В результате происшествия движение поездов не прекращали, только задержали отъезд двух пассажирских составов.

“В настоящее время Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению последствий инцидента. На месте работает восстановительный поезд”, - рассказали в БелЖД.

Ранее Телеграф сообщил, что на станции «Витебск» вечером 26 сентября сошли с рельс два вагона грузового поезда «с неопасными грузами». Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В Витебске сошел с рельсов грузовой поезд