В Витебске сошел с рельсов грузовой поезд

Опубликовано: 27.09.2022 10:36 , Обновлено: 05.10.2022

На станции «Витебск» вечером 26 сентября сошли с рельс два вагона грузового поезда «с неопасными грузами». Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Там утверждают, что никто не пострадал, а также не нанесен вред экологии. О причинах произошедшего неизвестно.

В 22:25 сотрудники железной дороги еще «принимали оперативные меры по устранению последствий инцидента».

В БелЖД отметили, что из-за происшествия «незначительно» отстал от графика поезд региональных линий экономкласса №6605 Езерище-Витебск.

Ранее Телеграф писал, что в Минском районе на троих школьников возбудили уголовное и административное дела за то, что они бросали доски на железнодорожные пути.

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