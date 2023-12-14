В Риге кусок льда с крыши убил человека. Кого привлекут к ответственности?

Опубликовано: 14.12.2023 19:51 , Обновлено: 14.12.2023

В столице Латвии из-за упавшего куска льда погиб мужчина. Рижская полиция сообщила, что начала уголовный процесс.

13 декабря в Латгальском предместье столицы мужчина получил смертельную травму от удара куском льда, который упал на него с крыши здания, сообщила полиция самоуправления Риги. Это оказалось частное владение, и правоохранительные органы инициировали уголовный процесс, во время которого собрались оценить ответственность собственника здания.

В связи с этим несчастным случаем власти предупредили домовладельцев не полагаться на то, что лед со временем сам растает.

«Собственники сами должны заботиться о чистке крыш своих домов. Иначе – штраф», – предупредили в полиции.

За очистку снега на крышах муниципальных зданий в Латвии обычно отвечает муниципалитет или управляющая компания, которая обслуживает эти здания.

[info_b]По информации ведомства, в последние дни ноября и первые две недели декабря сотрудники полиции в Риге констатировали 289 случаев, когда с крыши не были счищены сосульки, и 279 – когда на крышах образовывались целые опасные валы.[/info_b]

А как у нас?

Наледь с балконов, как и с кровель многоэтажек, должны сбивать работники ЖКХ, об этом рассказал заместитель гендиректора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Андрей Новик. По его словам, сотрудники жилищно-коммунальных хозяйств должны ежедневно проводить осмотры жилого фонда на предмет образования снежных шапок и сосулек. Первостепенное внимание – домам со скатными, плоскими крышами и наружным водостоком.

Новик напомнил, что при появлении опасных сосулек на кровлях или балконах (как и при любом другом недочете в жилфонде) жители могут сами подавать заявку в службу «115».

К слову, на сайте 115.бел существует возможность загрузить фотографию сосулек и других обнаруженных опасностей и проблем.

А вот собственники зданий, независимо от обращений граждан, должны самостоятельно позаботиться о том, чтобы крыши были очищены от снега и льда. Причем, зоны работ и неочищенные здания снизу должны быть ограждены во избежание несчастных случаев.

Если пострадала машина

Бывает, что снег или сосульки с крыши падают на автомобиль. Как в таком случае поступить владельцу авто?

Нужно зафиксировать факт причинения ущерба транспортному средству, рассказал юрист Александр Костюкевич. Вызвать сотрудников милиции, не ГАИ. Сфотографировать и не убирать снег, не очищать лед. Найти свидетелей, если они есть, а потом обратиться с претензией в жилищный эксплуатационный участок, который должен обслуживать и убирать наледь. Дальше ЖЭУ будет определять: возместит ущерб или нет. По правилам, если машина припаркована правильно, то возместить должны.

Раньше Телеграф рассказывал, как в Москве огромная сосулька едва не убила генерала.

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