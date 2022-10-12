В Витебске сгорели три автобуса МАЗ
В Витебске ночью 12 октября полностью сгорели три автобуса, еще один поврежден. Об этом сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в 03:07 по ул. Терешковой. Вероятно, на территории автопарка.
«В результате загорания уничтожены три автобуса МАЗ-105 и 1 поврежден. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Что стало причиной возгорания — неизвестно.
Ранее Телеграф писал, что в Санкт-Петербурге ночью 2 октября полностью выгорел пассажирский автобус МАЗ, сделанный в Беларуси. Об этом сообщили в российском МЧС.
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