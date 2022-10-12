В Витебске сгорели три автобуса МАЗ

Опубликовано: 12.10.2022 09:31 , Обновлено: 12.10.2022

В Витебске ночью 12 октября полностью сгорели три автобуса, еще один поврежден. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в 03:07 по ул. Терешковой. Вероятно, на территории автопарка.

«В результате загорания уничтожены три автобуса МАЗ-105 и 1 поврежден. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Что стало причиной возгорания — неизвестно.

Ранее Телеграф писал, что в Санкт-Петербурге ночью 2 октября полностью выгорел пассажирский автобус МАЗ, сделанный в Беларуси. Об этом сообщили в российском МЧС.

В Петербурге сгорел шестой за год белорусский МАЗ